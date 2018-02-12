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В Зугдиди пытались обокрасть банк VTB
12.02.2018 17:12
Центральный филиал банка VTB попытались обокрасть в городе Зугдиди, на проспекте Гамсахурдия. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2».
По данным телекомпании, неизвестный человек сломал входные двери. Это произошло еще до начала рабочего дня, когда в здании никого не было.
Согласно имеющейся информации, злоумышленнику не удалось забрать деньги. На месте работают экс-перт-криминалисты, изъяты записи с камер видеонаблюдения. О задержанных не сообщается.
Уголовное дело возбуждено по статье «попытка кражи», что предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения свободы сроком от 1 года до 3 лет, либо лишения свободы на тот же срок.
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