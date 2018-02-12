Всех семерых обвиняемых в связи с Ахмедом Чатаевым суд оставил в заключении

12.02.2018 23:46 Всех семерых лиц, обвиняемых в связи с Ахмедом Чатаевым, суд оставил в заключении Всех семерых лиц, обвиняемых в связи с Ахмедом Чатаевым, Тбилисский городской суд оставил в заключении. Судья Давид Куртанидзе посчитал, что, исходя из стандарта ожидаемого предположения, обвиняемые Зураб Горнакашвили, Руслан Алдамов, Руслан Идоидзе, Бадур Чопанашвили, Анатолий Бердзенишвили, Рамаз Маргошвили и Саид Дудаев могут скрыться, а также попытаться уничтожить доказательства или помешать их добыванию, поэтому они должны оставаться под стражей.



Адвокаты стороны защиты ходатайствовали о том, чтобы они были выпущены под залог, в том числе в размере 2000, 5000 и 1000 лари, однако судья эти ходатайства не удовлетворил.



При рассмотрении вопроса о пересмотре меры пресечения присутствовали все семеро обвиняемых. Что касается переноса предварительного судебного заседания, судья по прошению стороны обвинение перенес процесс с 22 февраля на 22 марта, так как прокуратура потребовала время для добывания дополнительных доказательств.















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