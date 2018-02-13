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Европейский инвестиционный банк выделил 3,6 млн долларов на обновление парка «Мзиури»
13.02.2018 13:56
На обновление тбилисского парка «Мзиури», который сильно пострадал во время наводнения 2015 года, будет потрачено примерно 9 миллионов лари (более 3,6 миллиона долларов). Такая сумма заявлена на сайте Агентства государственных закупок.
Тендер объявил Фонд муниципального развития, а средства выделяются Европейским инвестиционным банком (EIB).
К этому времени, желание принять участие в тендере на обновление парка «Мзиури» выразили шесть компаний.
Прием заявок начался 28 января и завершился 1 февраля. Согласно условиям тендера, победившая компания должна провести работы в течение 540 дней.
Парк «Мзиури» сильно пострадал во время наводнения в Тбилиси в ночь на 14 июня 2015 года. Вышедшая из берегов речка Вере в тот день затопила и другие объекты: жилые дома, зоопарк, частный приют для собак и центральные улицы города.
В расчистке парка, расположенного в центре Тбилиси, приняли участие тысячи добровольцев. В парке были проведены восстановительные работы: появились обновленный амфитеатр, социальное кафе, образовательный центр и спортивный комплекс.
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