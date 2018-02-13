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Сотрудник патрульной службы пострадал в результате ДТП в Западной Грузии
13.02.2018 20:13
Сотрудник патрульной полиции МВД Грузии пострадал в результате ДТП в городе Хелвачаури в Аджарии.
Автоавария с участием полицейского автомобиля произошла сегодня на рассвете. Как заявили в МВД, патрульная машина была остановлена, когда в нее врезался легковой автомобиль, двигавшийся на большой скорости.
Позже выяснилось, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.
Что касается полицейского, то в результате аварии он получил легкие травмы и был госпитализирован в реферальную больницу Батуми. Его состояние стабильное.
Уголовное дело в связи с произошедшим начато по первой части 276-й статьи УК Грузии – «нарушение правил безопасности движения, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб». Статья предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок до трех лет, либо в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
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