Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Четверо граждан Грузии подозреваются в серии вооруженных разбойных нападений в Украине


13.02.2018   21:12
Прокуратура Киева объявила о подозрении в совершении преступлений в составе вооруженной банды четверым гражданам Грузии, которые в 2017 году в столице Украины совершали разбойные нападения на граждан, перевозивших значительные суммы средств, и таким путем завладели деньгами потерпевших на общую сумму более 8 млн грн.

"В ходе проведенного комплекса негласных следственных (розыскных) мероприятий правоохранителями задокументирована тщательная подготовка преступников, изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, балаклавы, средства связи - радиостанции, элитные транспортные средства и автомобильные номерные знаки отечественной и иностранной регистрации, которые использовались последними для прикрытия преступной деятельности", - сообщает во вторник пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

В настоящее время организатор и трое членов банды находятся под стражей. Также правоохранители проверяют причастность преступной группировки к совершению аналогичных преступлений в других регионах.

"Согласно закону такие действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его ход находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в информации.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Международный эксперт поможет Грузии в создании кадастра виноградников
В январе внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 20,1%
Банки продолжают выдавать кредиты под 99%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии похищен капитан турецкого сейнера
Какие шаги недопустимы в вопросе оккупированных территорий Грузии?
В Грузии откроется Институт абхазского языка и культуры
Вахтанг Колбая требует вернуть информационный выпуск на абхазском языке в эфир ОВГ
Почему дело Гиги Отхозория не попало в отчет правительства А/Р Абхазии - критика оппозиции
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Изория: Прокуратура активно работала над сбором твердых доказательств, чтобы предъявить обвинения бывшему президенту Грузии
Глава Ингушетии призвал пособников боевиков сдаться самостоятельно
Киладзе: Разговор о том, имела ли место «сделка», просто смешо
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна