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Задержанных в Ливии грузинских моряков навестил представитель адвокатской компании
13.02.2018 22:52
Задержанных в Ливии грузинских моряков навестил представитель адвокатской компании. По информации Министерства иностранных дел Грузии, он привез им в тюрьму города Таджура воду и пищу.
После встречи в Каире с послом Грузии адвокатская компания также выразила готовность обеспечить одному из заключенных медицинские расходы (хирургическую операцию и реабилитационный процесс).
«Министерство иностранных дел по-прежнему продолжает активную работу с ливийской стороной, а также с аккредитованными в Ливии посольствами стран-партнеров, для того, чтобы были обеспечены гуманитарные условия задержанных, консульская и правовая защита. Как известно, тяжелый политический фон в Ливии, а также вооруженное противостояние между сторонами и функционирование государственных институтов с перебоями значительно осложняют положение грузинских моряков и ход дела», - говорится в заявлении ведомства.
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