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У церкви Святого Николая в Тбилиси стреляли в мужчину
14.02.2018 14:45
В Тбилиси, у церкви Святого Николая расстреляли мужчину.
По имеющейся информации, раненного мужчину доставили в клинику Аладашвили. Его состояние тяжелое.
В Министерстве внутренних дел заявили, что ведется следствие по статье 108 и 236 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает попытку преднамеренного убийства, и незаконную покупку-хранение-ношение оружия.
В ведомстве заявили также, что преступника еще не задержали, проводятся следственные действия.
По сообщению "Рустави 2", нападающий пытался вымогать деньги у мужчины, за этим последовала стрельба.
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