У церкви Святого Николая в Тбилиси стреляли в мужчину

14.02.2018 14:45 В Тбилиси, у церкви Святого Николая расстреляли мужчину.



По имеющейся информации, раненного мужчину доставили в клинику Аладашвили. Его состояние тяжелое.



В Министерстве внутренних дел заявили, что ведется следствие по статье 108 и 236 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает попытку преднамеренного убийства, и незаконную покупку-хранение-ношение оружия.



В ведомстве заявили также, что преступника еще не задержали, проводятся следственные действия.



По сообщению "Рустави 2", нападающий пытался вымогать деньги у мужчины, за этим последовала стрельба.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

