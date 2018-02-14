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Первоклассник выпрыгнул из окна в Тбилиси
14.02.2018 15:54
Ученик 17-й средней школы Тбилиси выпрыгнул, предположительно, из окна второго этажа. Об этом сообщает издание Netgazeti.ge.
Как заявили журналистам в министерстве образования Грузии, с 6-летним мальчиком все в порядке, но он проходит медицинскую проверку в одной из детских клиник Грузии. По словам врачей, у ребенка – незначительные ушибы.
В школе, между тем, заявили, что первоклассник выпрыгнул из окна по своей воле. Он пошел на такой шаг, потому что не смог открыть дверь и выйти из туалетной комнаты.
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