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Один грузин задержан при ограблении квартиры в Салерно


14.02.2018   19:19
В итальянском городе Салерно один грузин задержан при ограблении квартиры.

Информацию распространяет местное издание Salerno Today.

По данным издания, около трех часов ночи во время патрулирования одной из улиц карабинеры заметили у одного из домов подозрительную машину.

Правоохранители обнаружили в квартире на пятом этаже трех грабителей, которые пытались вскрыть сейф.

Кроме грузина, среди грабителей был один итальянец и один поляк.

Грабители попытались оказать сопротивление правоохранителям, однако подоспевшей на место подмоге карабинеров удалось задержать всех троих.






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