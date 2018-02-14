|
Один грузин задержан при ограблении квартиры в Салерно
14.02.2018 19:19
В итальянском городе Салерно один грузин задержан при ограблении квартиры.
Информацию распространяет местное издание Salerno Today.
По данным издания, около трех часов ночи во время патрулирования одной из улиц карабинеры заметили у одного из домов подозрительную машину.
Правоохранители обнаружили в квартире на пятом этаже трех грабителей, которые пытались вскрыть сейф.
Кроме грузина, среди грабителей был один итальянец и один поляк.
Грабители попытались оказать сопротивление правоохранителям, однако подоспевшей на место подмоге карабинеров удалось задержать всех троих.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна