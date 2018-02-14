Один грузин задержан при ограблении квартиры в Салерно

14.02.2018 19:19 В итальянском городе Салерно один грузин задержан при ограблении квартиры.



Информацию распространяет местное издание Salerno Today.



По данным издания, около трех часов ночи во время патрулирования одной из улиц карабинеры заметили у одного из домов подозрительную машину.



Правоохранители обнаружили в квартире на пятом этаже трех грабителей, которые пытались вскрыть сейф.



Кроме грузина, среди грабителей был один итальянец и один поляк.



Грабители попытались оказать сопротивление правоохранителям, однако подоспевшей на место подмоге карабинеров удалось задержать всех троих.















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