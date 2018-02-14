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Ученика второго класса в Ахалцихе спас сотрудник сада
14.02.2018 20:00
Ученик второго класса в Ахалцихе упал в реку Поцхови. Ребенка спас сотрудник одного из садов.
По словам очевидцев, ребенок играл на стадионе на береговой улице, уронил мяч в воду и упал в нее, пытаясь достать мяч. Свидетели говорят, что течение унесло мальчика приблизительно на 200 метров.
Как заявляют в министерстве внутренних дел, следствие по факту пока не началось, так как ребенок находится в шоковом состоянии. Его доставили в больницу. По данным ведомства, жизни мальчика ничего не угрожает.
На месте были мобилизованы правоохранители, службы спасения и бригады скорой помощи.
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