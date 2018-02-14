|
Владелец объекта шаурмы исключает отравление детей его продуктом
14.02.2018 20:19
Владелец объекта шаурмы Малхаз Капанадзе исключает, что причиной интоксикации шести детей в Рустави могла стать его продукция.
По его словам, в объекте питания систематически проводится дезинфекция, а мясо каждый день свежее. Объект уже проверила служба санитарного надзора. Сейчас он закрыт, так как там объявлен санитарный день.
«Соответствующая служба взяла образцы. Через несколько дней будут ответы по воде и шаурме. Мы делаем это каждый месяц. Мы открыты уже четвертый год, и подобного случая ранее не было. Мясо всегда доставляют свежее. У всех продуктов есть срок. Я закрыл объект, чтобы провести дезинфекцию», — отметил владелец.
Шесть детей в Рустави получили пищевую интоксикацию. Пострадавшие обратились в детскую клинику с жалобами.
В больницу с жалобами обратилась и мать одного из детей.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна