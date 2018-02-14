Владелец объекта шаурмы исключает отравление детей его продуктом

14.02.2018 20:19 Владелец объекта шаурмы Малхаз Капанадзе исключает, что причиной интоксикации шести детей в Рустави могла стать его продукция.



По его словам, в объекте питания систематически проводится дезинфекция, а мясо каждый день свежее. Объект уже проверила служба санитарного надзора. Сейчас он закрыт, так как там объявлен санитарный день.



«Соответствующая служба взяла образцы. Через несколько дней будут ответы по воде и шаурме. Мы делаем это каждый месяц. Мы открыты уже четвертый год, и подобного случая ранее не было. Мясо всегда доставляют свежее. У всех продуктов есть срок. Я закрыл объект, чтобы провести дезинфекцию», — отметил владелец.



Шесть детей в Рустави получили пищевую интоксикацию. Пострадавшие обратились в детскую клинику с жалобами.



В больницу с жалобами обратилась и мать одного из детей.















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