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Турецкие пограничники обнаружили трех граждан Грузии в тайнике автобуса


15.02.2018   11:35
Турецкие пограничники задержали трех граждан Грузии по обвинению в незаконном пересечении границы.

Одного мужчину и двух женщин нашли в тайнике автобуса, следующего из Турции в Грузию.

По сообщению пограничников, этим лицам был запрещен въезд в Турцию. По утверждению следствия, граждан Грузии тем же автобусом нелегально ввезли на территорию Турции, и затем старались вернуть на родину, во время чего на таможне Сарпи их обнаружили пограничники.

По решению прокуратуры Хопы, нарушителей закона выдворили на родину.








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