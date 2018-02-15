Турецкие пограничники обнаружили трех граждан Грузии в тайнике автобуса

15.02.2018 11:35 Турецкие пограничники задержали трех граждан Грузии по обвинению в незаконном пересечении границы.



Одного мужчину и двух женщин нашли в тайнике автобуса, следующего из Турции в Грузию.



По сообщению пограничников, этим лицам был запрещен въезд в Турцию. По утверждению следствия, граждан Грузии тем же автобусом нелегально ввезли на территорию Турции, и затем старались вернуть на родину, во время чего на таможне Сарпи их обнаружили пограничники.



По решению прокуратуры Хопы, нарушителей закона выдворили на родину.



















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