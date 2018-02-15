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Четыре новых детских сада строят в Тбилиси
15.02.2018 11:58
Глава агентства по управлению детскими садами Тбилиси Кахабер Гванцеладзе сегодня ознакомился со строительством новых детских садов в Диди Дигоми, селе Дигоми и Чугуретском районе.
По информации мэрии Тбилиси, строительство детских садов в III и IV микрорайонах Диди Дигоми началось в прошлом году. Оба здания смогут принять до 1000 детей.
В этом году завершится строительство детского сада в селе Дигоми, которое вместит до 350 детей. Детский сад на улице Палиастоми N1 в Чугуретском районе также рассчитан на 350 детей.
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