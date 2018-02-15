Мини канатные дороги будут установлены в Джавахети, Хевсурети и Барисахо

15.02.2018 13:02 В будущем году мини канатные дороги будут установлены в Джавахети, Хевсурети и Барисахо. На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили отметил позитивный отклик общества в связи с установкой новых канатных дорог.



«Вы знаете, что мы начали устанавливать мини канатные дороги в селах, чтобы дети всех горных регионов Грузии могли ими пользоваться и заниматься зимними видами спорта не только на международных курортах в стране, но и в своем селе», — заявил премьер.



По его словам, несколько канатных дорог немецкого производства уже установлены в нескольких селах Сванети и эта инициатива будет продолжена.















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