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В Тбилиси обнаружили опасные для здоровья специи
15.02.2018 13:14
Факт изготовления продукции, опасной для здоровья человека, был выявлен в Тбилиси сотрудниками Следственной службы Минфина Грузии.
В рамках следственных мероприятий, проведенных в сотрудничестве с Национальным агентством продовольствия, по факту к ответственности был привлечен один предприниматель. Его имя не разглашается.
По данным Следственной службы, обвиняемый на одном из предприятий, функционирующих в Тбилиси, изготовлял различные виды специй с использованием запрещенных красителей, в том числе красителя «Судан I», опасного для здоровья человека.
Следствие по факту продолжается по первой части 198-й статьи УК Грузии – «изготовление, ввоз или реализация опасной для жизни или здоровья человека продукции либо незаконное использование этикеток на такую продукцию». Обвиняемому грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет.
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