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В Париже задержали восемь граждан Грузии


16.02.2018   13:55
По информации МВД, сотрудники департамента центральной криминальной полиции совместно с французскими коллегами задержали в Париже 8 членов действующей криминальной группировки. Все арестованные являются гражданами Грузии.

«Задержанные обвиняются в членстве в криминальной группировке, групповом ограблении и хранении краденных вещей. В результате проведенных следственных мероприятий грузинскими и французскими правоохранителями установлено, что с марта прошлого года по сегодняшнее время, грузинские члены организованной преступной группировки совершили многократные ограбления.

В результате обыска жилых квартир задержанных, полиция обнаружила мобильные телефоны, портативные компьютеры, золотые изделия, различные наркотические средства, грузинские и французские банковские карты и деньги. Следствие установило, что у членов криминальной группы были связи с задержанными в прошлом году в Париже т.н «ворами в законе». Часть вырученного от реализованных награбленных вещей шла в т.н «воровской общак». Следствие ведется по соответствующим статьям уголовного кодекса Франции. МВД Грузии продолжает интенсивно сотрудничать с правоохранительными органами других стран в борьбе против преступлений совершенных организованными группами», — заявили в МВД.






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