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На узкоколейке Боржоми-Бакуриани с рельсов сошла «кукушка»
17.02.2018 13:46
Пассажирский поезд сошел с рельсов на узкоколейной железной дороге, связывающей город Боржоми и соседний зимний курорт Бакуриани. Информацию об этом распространяет Первый канал Общественного вещателя Грузии.
В результате инцидента никто не пострадал. По предварительной информации, причиной происшествия стал прогнувшийся рельс на одном из поворотов.
«Инцидент уже исчерпан. На этом этапе поезд продолжает перевозить пассажиров в обычном режиме», — заявил журналистам глава пресс-службы «Грузинской железной дороги» Дачи Цагурия.
Старинная железная дорога c редкой шириной колеи в 900 мм является памятником культурного наследия Грузии.
По узкоколейке, построенной в начале 20-го века, ходят локомотивы с прицепными вагончиками, которые в народе называют «кукушками». В конце 2016 года на дороге были запущены обновленные поезда.
Сегодня «кукушкой» пользуются сотни туристов и местных жителей. Железная дорога проходит через горы и пассажирам открываются необыкновенные виды Боржомского ущелья.
"Новости-Грузия"
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