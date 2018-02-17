На дороге Телави-Гомбори загорелся груженный топливом грузовой автомобиль

17.02.2018 16:31 На дороге Телави-Гомбори перевернулся и загорелся груженный топливом грузовой автомобиль.



По информации «IPN», у села Кобадзе водитель не справился с управлением, машина съехала с проезжей части и перевернулась. В результате происшествия никто не пострадал. Водитель успел покинуть машину.



На месте мобилизованы пожарные, спасательные и патрульные автомобили. В связи с произошедшим движение ограничено.















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