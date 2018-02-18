|
В бывшем концентрационном лагере в Австрии открылся мемориал грузинским воинам
18.02.2018 14:45
В австрийском городе Маутхаузен, бывшем концентрационном лагере третьего уровня открылся мемориал погибшим грузинским воинам.
Организатором мероприятия выступила Ассоциация грузинских студентов в Австрии. На церемонии открытия мемориала присутствовали представители посольства Грузии и Государственной службы по делам ветеранов.
Мемориал символически был открыт потомками и родственниками погибших воинов.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна