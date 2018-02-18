В бывшем концентрационном лагере в Австрии открылся мемориал грузинским воинам

18.02.2018 14:45 В австрийском городе Маутхаузен, бывшем концентрационном лагере третьего уровня открылся мемориал погибшим грузинским воинам.



Организатором мероприятия выступила Ассоциация грузинских студентов в Австрии. На церемонии открытия мемориала присутствовали представители посольства Грузии и Государственной службы по делам ветеранов.



Мемориал символически был открыт потомками и родственниками погибших воинов.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

