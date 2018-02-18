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Тбилиси и Грозный свяжут прямые авиарейсы


18.02.2018   14:49
До конца 2018 года планируется открыть прямое авиасообщение между Грозным и Тбилиси. Из столицы Чеченской Республики также будут запущены рейсы в Дубай и Амман, – передает ТАСС, ссылаясь на слова гендиректора грозненского аэропорта Султана Гамбулатова.

Стоит отметить, что еще в январе 2017 года газета “Известия” сообщала о достижении договоренности между грозненским и тбилисским аэропортами. Грузинская сторона якобы согласилась содействовать в открытии новых прямых рейсов между двумя городами. Тогда собеседник “Известий” из аэропорта Грозного сообщил, что уже в конце марта – начале апреля (2017 года, – прим. СОВЫ) могут начать выполняться два раза в неделю регулярные рейсы.

“Мы думаем, что восстановим старую маршрутную сеть Грозный–Тбилиси. Перевозчиком на этом направлении может также стать турецкая авиакомпания Turkish Airlines”, – заявляли год назад в грозненском аэропорту.

Ранее, как передавала СОВА, глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что рано или поздно между Грузией и Россией будут восстановлены отношения: “Придет время, “когда расчистим завалы на дороге, ведущей из Чечни в Грузию, превратим ее в современную трассу дружбы между Россией и Грузией, а со временем и проложим по Аргунскому ущелью железную дорогу, которая свяжет через Грозный Москву, Тбилиси и Турцию!”.






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