Дом родственников владельцев компании «Братья Асканели» обокрали в Гурии

18.02.2018 21:02 В Западной Грузии неизвестные обокрали дом родственников владельцев винной компании «Братья Асканели», сообщает телекомпания «Рустави 2».



Компанией владеют известные в Грузии бизнесмены Зураб и Гоча Чхаидзе. Злоумышленники проникли в дом их родственников в селе Аскана муниципалитета Озургети.

По словам хозяйки дома Циури Чхаидзе, злоумышленники закрыли камеры видеонаблюдения, установленные по периметру дома, а после разбили окно, через которое пробрались внутрь.



Из дома была украдена бытовая техника, а также продукты и заготовленные на зиму консервы.



По факту кражи МВД Грузии начало следствие. Личности предполагаемых злоумышленников пока не установлены.















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