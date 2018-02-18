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Дом родственников владельцев компании «Братья Асканели» обокрали в Гурии
18.02.2018 21:02
В Западной Грузии неизвестные обокрали дом родственников владельцев винной компании «Братья Асканели», сообщает телекомпания «Рустави 2».
Компанией владеют известные в Грузии бизнесмены Зураб и Гоча Чхаидзе. Злоумышленники проникли в дом их родственников в селе Аскана муниципалитета Озургети.
По словам хозяйки дома Циури Чхаидзе, злоумышленники закрыли камеры видеонаблюдения, установленные по периметру дома, а после разбили окно, через которое пробрались внутрь.
Из дома была украдена бытовая техника, а также продукты и заготовленные на зиму консервы.
По факту кражи МВД Грузии начало следствие. Личности предполагаемых злоумышленников пока не установлены.
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