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12 пожарных групп борются с пожаром на проспекте Агмашенебели в Тбилиси (+видео)


18.02.2018   23:22
На территории бывшей Михайловской больницы на проспекте Ахмашенебели 12 пожарных служб борются с огнем. Об этом Первому каналу заявили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

Как сообщает журналист Первого канала, интенсивность огня и дым увеличились.

Пожар виден и с других районов города.

По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет, так как здание было пустым.








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