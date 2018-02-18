12 пожарных групп борются с пожаром на проспекте Агмашенебели в Тбилиси (+видео)

18.02.2018 23:22 На территории бывшей Михайловской больницы на проспекте Ахмашенебели 12 пожарных служб борются с огнем. Об этом Первому каналу заявили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.



Как сообщает журналист Первого канала, интенсивность огня и дым увеличились.



Пожар виден и с других районов города.



По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет, так как здание было пустым.



















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