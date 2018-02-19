Прокуратура Испании просит пять лет тюрьмы для депутата Госдумы

19.02.2018 19:44 Испанская прокуратура запросила пять с половиной лет лишения свободы для депутата российской Госдумы Владислава Резника. Он проходит по делу об отмывании средств в Испании. Депутат лично явился на заседание суда в Мадриде, сообщает РИА Новости.



По делу также проходит жена Резника – Дианла Гиндин. Она прибыла в суд с супругом. Оба обвиняемых заявили о своей полной невиновности. По данным адвоката Резника и Гиндин, суд может продлиться не менее двух недель.



Расследование по так называемому делу русской мафии в Испании началось в 2008 году. Всего в деле фигурируют 18 россиян. По версии следствия, все они входили в тамбовско-малышевскую объединённую преступную группировку и занимались финансовыми махинациями с 1996 года. Лидеры группировки – Геннадий Петров и Александр Малышев – находятся в розыске. Доказательством вины Резника следователи назвали телефонные переговоры с Петровым. Адвокат депутата утверждает, что на записи звучит голос другого человека.















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