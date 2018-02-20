Российская компания дисквалифицирована от участия в строительном тендере в Грузии

20.02.2018 12:08 Российская компания «НикаРемСтрой» больше не сможет строить эстакады в Тбилиси. По информации BPN, тендерная комиссия отказалась от услуг ООО «Филиал НикаРемСтроя в Грузии» из-за технической документации.



Дело касается как объявленного тендера на строительство эстакады, связывающей проспект Маршала Геловани и Вашлиджвари, так и государственной закупки на работы по устройству транспортного узла (эстакады) на пересечении ул. Цинцадзе-Картозия в Тбилиси.



Прием предложений для участия в тендере на строительство эстакады на пересечении ул. Цинцадзе –Картозия началось 3 февраля 2018 года и завершился 8 февраля. Предполагаемую стоимость закупки мэрия Тбилиси определила в размере 2 901 669 лари. Компания «НикаРемСтрой» же предложила строительство эстакады за 2 698 524 лари.



Что касается строительства эстакады, связывающей проспект Маршала Геловани и Вашлиджвари, эта компания предложила строительство эстакады за 4 006 186 лари, почти на 300 тысяч лари меньше, чем было указано в условиях, заявленных муниципалитетом. В объявленном мэрией тендере предполагаемая стоимость закупки по строительству эстакады составляла 4 307 727 лари.



Однако в обоих случаях компания «НикаРемСтрой» была дисквалифицирована от участия в тендере из-за технической документации.















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