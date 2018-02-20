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Турецкие чиновники сбежали в Грецию на надувной лодке


20.02.2018   12:15
Из Турции в Грецию на надувной лодке сбежали 17 чиновников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ Греции.

По данным береговой охраны Греции, на остров Инуссес высадились 17 человек. Позже они запросили политического убежища в стране.

Отмечается, что речь идет о турецких госслужащих и судьях, которые сбежали от преследования со стороны властей. Они были перенаправлены в центр регистрации беженцев и мигрантов.






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