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Судно под флагом Болгарии оштрафован на 65 000 лари за загрязнение Черного моря нефтепродуктами


20.02.2018   13:51
Сотрудники Конвенционного управления охраны Черного моря, департамента надзора окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства вместе с сотрудниками пограничной полиции выявили факт загрязнения кораблем территориальных вод Грузии.

По сообщению Министерства окружающей среды и сельского хозяйства, судно, плавающее под флагом Болгарии, загрязнил море в морском порте Батуми водами, содержащими нефтепродукты.

В отношении капитана судна составлен протокол совместного административного правонарушения по части 7 статьи 582 Кодекса административных правонарушений. Городской суд Батуми возложил на правонарушителя штрафную санкцию в размере 65 000 лари, к чему добавилась сумма вреда, причиненного окружающей среде в размере 1078 лари.

Корабль покинет территориальные воды Грузии после уплаты возложенных штрафных санкций и суммы за вред, причиненный окружающей среде.








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