Автомобиль сбил двух пешеходов в Тбилиси — один скончался

20.02.2018 16:47 В Тбилиси легковой автомобиль сбил двух молодых людей, один из которых скончался на месте, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД Грузии.



По данным МВД, случай произошел накануне вечером на Катехинском шоссе. Второй пострадавший был госпитализирован со множественными травмами. Водитель машины идентифицирован и уже вызван на допрос.



СМИ сообщают, что молодые люди переходили дорогу в неположенном месте, в нескольких метрах от пешеходного перехода.



«При поступлении общее состояние пациента было тяжелым. Были признаки травматического шока. Первичный осмотр показал кровоточащую рану на правой стороне лба, экскориации на нижних конечностях, и он жаловался на боль в груди. Ждем дополнительных исследований и позже станет известно, в каком направлении пойдет лечение. На данном этапе жизни пациента опасность не угрожает», — сказал дежурный реаниматолог медицинского центра «Оптимал Меди» Гига Шубитидзе в эфире телеканала «Рустави 2».



Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека», что наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.



"Новости-Грузия"











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