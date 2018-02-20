Вакцина против ветряной оспы недоступна в Грузии

20.02.2018 23:28 Вакцина против ветряной оспы в Грузии недоступна. Как заявила агентству «IPN» руководитель управления по иммунопрофилактике Лика Джабидзе, вакцинация против ветряной оспы не входит в календарь прививок, так как в стране не было в этом необходимости.



Что касается частного сектора, по словам Джабидзе, с ними у них постоянная коммуникация, однако частный сектор отказывается ввозить упомянутую вакцину потому, что на нее нет спроса. По ее же словам, рассмотрение этого вопроса ведется и не исключено, что вакцинация против ветряной оспы может стать календарной.



«Вакцинация против ветряной оспы не входит на этом этапе в календарь прививок, что зависит от нужд страны и обусловлено эпидемиологической ситуацией. Этот вопрос является предметом обсуждения и в будущем может стать вопрос о добавлении этой вакцинации в календарь. На этом этапе этой вакцины нет и частного сектора по той причине, что спрос со стороны населения нет фактически. Исходя из этого, вакцины в Грузии нет в наличии. Вчера мы говорили об этом с частным сектором и они заявляют, что должен быть спрос для того, чтобы они ввозили вакцину», - отметила Лика Джабидзе.















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