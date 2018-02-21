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В Батуми за пять лет построено 229 зданий выше допустимого предела


21.02.2018   18:21
По сообщению "Телевидения Аджарии", в течение пяти лет в Батуми было построено 229 зданий выше допустимого предела.

По информации правительства Аджарии, именно со стольким ходатайством об увеличении коэффициента К2 обратилось правительство к мэрии Батуми с 2013 года по сегодняшний день.

Бывший руководитель региона Аджарии Арчил Хабадзе за неполные четыре года 167 раз ходатайствовал инвесторам перед мэрией Батуми. Неизвестно, скольким строителям он отказал.

Зураб Патарадзе за неполные два года дал рекомендации 62 инвесторам. По информации правительства, заявления об увеличении коэффициента К2 поступили от 300 инвесторов.

Причиной изменения коэффициента К2 должно быть стратегическое значение строительного объекта, или какой-либо исключительный случай.






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