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Против мраморного клопа объявлена полная мобилизация
21.02.2018 19:11
Для борьбы с мраморным клопом создана комиссия высокого уровня и объявлена полная мобилизация, — об этом заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе, комментируя заявление Отара Данелия о том, что Алавидзе ни разу не был в регионах, которые пострадали от мраморного клопа.
«Первое заседание комиссии прошло в обычном режиме. Я не знаком с сегодняшним заявлением Отара Данелия, однако поверьте, мы мобилизованы против мраморного клопа по всей стране и делаем все, чтобы одолеть его», — заявил Зураб Алавидзе.
Председатель парламентского комитета по аграрным вопросам Отар Данелия сегодня заявил, что министр инфраструктуры не остается на заседании межведомственной комиссии и ни разу не посещал регионов, которые пострадали от мраморного клопа.
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