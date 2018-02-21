Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Против мраморного клопа объявлена полная мобилизация


21.02.2018   19:11
Для борьбы с мраморным клопом создана комиссия высокого уровня и объявлена полная мобилизация, — об этом заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе, комментируя заявление Отара Данелия о том, что Алавидзе ни разу не был в регионах, которые пострадали от мраморного клопа.

«Первое заседание комиссии прошло в обычном режиме. Я не знаком с сегодняшним заявлением Отара Данелия, однако поверьте, мы мобилизованы против мраморного клопа по всей стране и делаем все, чтобы одолеть его», — заявил Зураб Алавидзе.

Председатель парламентского комитета по аграрным вопросам Отар Данелия сегодня заявил, что министр инфраструктуры не остается на заседании межведомственной комиссии и ни разу не посещал регионов, которые пострадали от мраморного клопа.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В этом году несколько авиакомпаний начнут летать в Тбилиси
В Грузии отменят НДС на техническое обслуживание воздушного транспорта
Импорт автомобиля для личного пользования лицом с ОВЗ будет освобожден от акцизного сбора
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Чемпионат мира по футболу может повлиять на туристический поток в Абхазию
Посольство Грузии не смогло помешать участию ТПП Абхазии в чешской выставке
Автора абхазского гимна подозревают в педофилии
Абхазы будут представлены на международной туристической ярмарке в Чехии
ЕСПЧ присудил журналисту компенсацию после досмотра на российско-грузинской границе
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Министр обороны Ирана прибыл в Азербайджан
В Баку обсудили отношения между Азербайджаном и ЕС
ЕБРР думает об участии в приватизации крупнейшего банка Азербайджана
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна