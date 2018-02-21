Всемирный банк поможет восстановить в Зугдиди ботанический сад князей Дадиани

21.02.2018 20:26 В городе Зугдиди начали восстанавливать местный ботанический сад, который расположен вокруг главной достопримечательности города – дворца князей Дадиани.



Восстановление Зугдидского ботанического сада завершится в июне 2019 года, — об этом было заявлено сегодня на презентации проекта.



Общая стоимость проекта составит 12 миллионов лари (более 4,8 миллионов долларов). Его финансирует Всемирный банк. Строительные работы осуществит Фонд муниципального развития.

В рамках проекта планируется ремонт зданий на территории сада, обустройство системы водоснабжения, а также восстановление искусственного озера. Кроме того, в саду появятся тропинки для прогулок и общественные туалеты. У входа в сад установят кассы и будки для охраны.



Усадьба для правителей Самегрело в Зугдиди была построена в начале XIX века в европейском стиле. Сразу же вокруг дворца был разбит парк, площадь которого составляет 26,4 гектара. Здесь и сегодня растут деревья, возраст которых около 200 лет.



Согласно историческим данным, декоративный вид Зугдидский сад принял в 1840 году, когда о нем заботились последний правитель Мегрелии — князь Давид Дадиани и его супруга Екатерина Чавчавадзе.



Саженцы и семена в Зугдиди привезли из Версальского сада короля Франции Луи-Филиппа, а декоратором пригласили итальянского садовода Жозефа Банини. Он полностью изменил внешний вид сада – запланировал его во французском, симметрическом стиле. Именно Банини создал в саду искусственное озеро с маленьким островком.



«У Зугдиди будет обновленный и благоустроенный ботанический сад с современной инфраструктурой», — заявил сегодня на презентации министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе.



Он подчеркнул, что осуществление проекта важно для повышения туристического потенциала региона, что в свою очередь положительно отразится на социальном состоянии местных жителей и создаст дополнительный импульс для привлечения инвестиций.



"Новости-Грузия"











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