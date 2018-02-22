В Тбилиси убита молодая девушка

22.02.2018 13:46 В тбилисском районе ТЭВЗ произошло убийство. По существующей информации, найден труп молодой девушки, которая убита неустановленным лицом.



МВД Грузии в связи с этим заявило, что на теле убитой 21-летней девушки отмечаются ранения, нанесенные холодным оружием.



«Сегодня на рассвете в поселении ТЭВЗ в Тбилиси был обнаружен труп молодой женщины, у которой, по первичной информации, отмечаются ранения, нанесенные холодным оружием. Погибшая идентифицирована – она 1997 года рождения, А.Н. Департамент полиции Тбилиси осуществляет интенсивные оперативно-следственные действия. На месте происшествия работают эксперты-криминалисты. Проводится допрос членов семьи погибшей. Следствие ведется по факту умышленного убийства, по статье 108 УК Грузии», - говорится в информации МВД.















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