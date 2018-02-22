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НАП проверяет объекты по реализации пестицидов и агрохимикатов
22.02.2018 16:01
Специалисты охраны растений регионального управления Шида Картли Национального агентства продовольствия проверяют объекты по реализации пестицидов и агрохимикатов в регионе.
По информации агентства, в рамках государственного контроля, проверяются условия производства сельскохозяйственных препаратов, расфасовки, маркирования, упаковки, хранения и реализации.
Кроме того, реализаторов ознакомили с информацией о законодательных поправках, которые были задействованы с 11 января и предусматривают ужесточение наказания за нарушения законодательства Грузии о пестицидах и агрохимикатов.
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