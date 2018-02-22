НАП проверяет объекты по реализации пестицидов и агрохимикатов

22.02.2018 16:01 Специалисты охраны растений регионального управления Шида Картли Национального агентства продовольствия проверяют объекты по реализации пестицидов и агрохимикатов в регионе.



По информации агентства, в рамках государственного контроля, проверяются условия производства сельскохозяйственных препаратов, расфасовки, маркирования, упаковки, хранения и реализации.



Кроме того, реализаторов ознакомили с информацией о законодательных поправках, которые были задействованы с 11 января и предусматривают ужесточение наказания за нарушения законодательства Грузии о пестицидах и агрохимикатов.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

