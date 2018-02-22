На здании парламента Грузии откроют доску в память о сражавшихся против Красной Армии юнкерах

22.02.2018 18:39 Мемориальная доска в память о грузинах, павших в боях с Красной Армией в феврале 1921 года, откроется в пятницу на здании парламента Грузии в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.



Об этом сообщил в четверг офис депутата Саломе Зурабишвили, экс-министра иностранных дел страны.



О необходимости увековечивания памяти к ней ранее обратились потомки погибшей в тех боях 19-летней санитарки Маро Макашвили, которая происходила из семьи княжеского рода.



В 1919 году в Грузинской Демократической Республике (1918-1921) в Тбилиси было учреждено двухгодичное юнкерское училище. Юнкера в боях в 1921 году проявили особый героизм. Всего Тбилиси обороняло 510 юнкеров. Однако 25 февраля 1921 года в столицу Грузии все же вошли части российской 11-й Красной Армии. Была провозглашена Советская Грузия. Правительство Грузинской Демократической Республики отбыло в эмиграцию.



Традиционно в Грузии 25 февраля вспоминают погибших в ожесточенных боях на подступах к Тифлису у села Табахмела, где воздвигнут соответствующий памятник. В мае этого года в Грузии будут торжественно отмечать 100-летие Первой Республики.















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