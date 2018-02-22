Санкции за нарушение строительных регуляций будут действовать только в Тбилиси

22.02.2018 21:31 Санкции, связанные с нарушением строительных регуляций, распространятся лишь на строительства, производимые в Тбилиси Санкции, связанные с нарушением строительных регуляций, распространятся лишь на строительства, производимые на территории в Тбилиси.



Изменения, отображенные в Кодексе о безопасности и свободном обороте продукции, которые являются частью законодательного пакета о безопасности труда, касаются Тбилиси.



«То, что непосредственно касается строительств, распространяется лишь на Тбилиси. Такая инициатива должна быть согласована с самоуправлением. Если соответствующая инициатива будет и у других самоуправлений, разумеется, парламент еще внесет в закон изменения», - заявил «IPN» председатель комитета по здравоохранению парламента Грузии.



Так согласно упомянутым изменениям, сумма штрафа за нарушение правил безопасности на строительных объектах увеличивается с 3 000 до 30 000 лари. Соответствующие изменения будут отображены в Кодексе о безопасности и свободном обороте продукта. В этом случае, орган надзора над строительной деятельностью обязан будет незамедлительно после составления акта проверки принять постановление о штрафе.



По тем же изменениям, невыполнение постановления органа надзора о приостановке строительства повлечет штраф в размере 50 000 лари, вместо ныне действующих 5 000 лари.



Кроме того, ужесточаются санкции на строительство без разрешения. В частности, штрафная санкция на земельных участках, являющихся собственностью государства или единицы самоуправления, увеличивается с 10 000 до 25 000 лари. Также строительство и реконструкция без разрешения на частной собственности, по параметрам относящейся к третьему и четвертому классу, будет штрафоваться 20 000 лари. Также увеличатся штрафные санкции за строительство с нарушением проекта, в частности, на объектах третьего и четвертого класса они составят 10 000 и 15 000 лари.



Законодательный пакет по безопасности труда парламент Грузии рассмотрел сегодня во втором чтении.















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