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Члены правительства возложили венок к мемориалу юнкерам


23.02.2018   14:48
Министр обороны Грузии Леван Изория украсил венком мемориал героев, находящийся у подходов Коджори-Табахмелы, и почтил память юнкеров, погибших 97 лет назад в сражениях за Тбилиси.

На мероприятии присутствовали министр по вопросам вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий, расселения, и беженцев Созар Субари, и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили. Начальник генерального штаба вооруженных сил Грузии, генерал-майор Владимир Чачибая и представители вооруженных сил Грузии вспомнили погибших героев. Память юнкеров почтили также юнкера академии обороны имени Давида Агмашенебели.

У мемориала в Коджори находилась дочь юнкера Григола Бокучава, Хельгрид Франке, которая живет в Германии, и приехала в Грузию именно на неделю оккупации, чтобы отдать дань памяти юнкеров. Юнкер Григол Бокучава был ранен в бою у Коджори-Табахмелы в 1921 году, и отправился в Польшу. Он скончался в эмиграции в Германии в 1985 году.

Юнкера сражались за свободу Грузии 18-25 февраля 1921 года у Коджори и Табахмелы.








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