Еще одна велодорожка появится в Тбилиси в этом году

23.02.2018 15:07 Еще одна велодорожка появится в Тбилиси – трасса свяжет улицу Пекина с высотным корпусом Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили.



От высотного корпуса ТГУ велотрасса пройдет по улице Сандро Эули, по проспекту Важа-Пшавела, улицам Мариджани и Кавтарадзе, далее — по проспекту Казбеги и завершится на улице Пекина.

Мэрия Тбилиси уже объявила тендер на обустройство велотропинки. Кроме того, в документации указаны условия о восстановлении зеленых зон на проспекте Важа-Пшавела.



Длина велосипедной дорожки, предположительно, составит 5,1 тысячи метров, ширина трассы в обоих направлениях — 3 метра, отмечено в тендерной документации.



Согласно условиям, прием заявок начнется 2 и завершится 5 марта. Предположительная стоимость закупок составит более 31,8 тысяч лари (более 12,8 тысяч долларов).



Велосипедная дорожка протяженностью один километр появилась на улице Пекина после того, как там были проведены масштабные ремонтные работы.



Мэрия Тбилиси поэтапно планирует расширить сеть велотропинок во всех районах столицы. Планируется, что в будущем с трассы на улице Пекина можно будет попасть в парк «Деда эна». Это станет возможно благодаря кольцевому веломаршруту, существующему на набережной.















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