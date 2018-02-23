В Сарпи пресекли контрабанду ювелирных изделий на 77 тысяч долларов

23.02.2018 15:25 Незадекларированные золотые и серебряные ювелирные изделия общим весом более 21 килограмма были изъяты сотрудниками Следственной службы Мифнина Грузии на таможенно-пропускном пункте «Сарпи», говорится в сообщении на сайте ведомства.



По данным Следственной службы, человек, имя которого не называется, пытался незаконно переправить через грузино-турецкую границу не только ювелирные украшения, но и мобильные телефоны, а также автозапчасти. Все эти предметы были спрятаны в тайниках грузового автомобиля, принадлежащего одной из компаний-перевозчиков.



Стоимость контрабандных ювелирных украшений составила более 191 тысячи лари (более 77 тысяч долларов). Стоимость мобильных телефонов и автозапчастей оценили в 10,1 тысячу лари (более 4 тысяч долларов).

Водитель автомобиля привлечен к уголовной ответственности.



Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии в особо крупном размере», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.



"Новости-Грузия"











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