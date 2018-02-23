В Турции убита эмигрантка из Грузии

23.02.2018 17:45 По сообщению "Рустави 2" в Турции, в стамбульском поселении Аташеир, друг сына нашел дома умершей 50-летнюю Майю Дзидзигури, эмигрантку из Грузии.



Согласно распространенной информации, родственник умершей искал мать в течение трех дней, после чего связался с другом с просьбой помочь. Именно после этого нашел друг сына полуголый труп женщины.



Труп перевезли в прозектуру, мотив убийства на данное время не известен. Ведется следствие в связи с происшедшим.



В Министерстве иностранных дел "Пирвели" заявили, что в генеральное консульство Грузии в Стамбуле не поступало официальное уведомление по делу убийства грузинки. Ведомство выясняет дополнительные детали.

















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