В Батуми столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

23.02.2018 20:08 В городе Батуми в результате аварии получили телесные повреждения три человека. Несколько минут назад на улице Шартава столкнулись четыре автомобиля: один микроавтобус и три легковых машины.



На месте находятся несколько бригад скорой помощи.



«Пострадали трое, один получил легкие повреждения и отказался от госпитализации, еще двое доставлены в реферальную больницу с черепно-мозговыми травмами и повреждением конечностей», — заявил заместитель начальника батумской службы скорой помощи Бадри Паксадзе.



После происшествия движение на улице Шартава ограничено.















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