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В Батуми столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
23.02.2018 20:08
В городе Батуми в результате аварии получили телесные повреждения три человека. Несколько минут назад на улице Шартава столкнулись четыре автомобиля: один микроавтобус и три легковых машины.
На месте находятся несколько бригад скорой помощи.
«Пострадали трое, один получил легкие повреждения и отказался от госпитализации, еще двое доставлены в реферальную больницу с черепно-мозговыми травмами и повреждением конечностей», — заявил заместитель начальника батумской службы скорой помощи Бадри Паксадзе.
После происшествия движение на улице Шартава ограничено.
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