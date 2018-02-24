Рикотский тоннель будет закрыт в ночь на 26 февраля

24.02.2018 12:34 Рикотский тоннель, связывающий Западную и Восточную Грузию, будет закрыт в ночь на 26 февраля в связи с обновлением автоматизированной системы управления тоннелем (SCADA), говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры страны.





В частности, автомобильное движение будет закрыто с 00:00 до 07:00 часов по местному времени, а транспортный поток будет переключен на объездную дорогу. На двух участках объезда будет налажено дежурство буксиров для преодоления сложных подъемов.















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