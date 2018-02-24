Аэропорт Местиа снова принимает рейсы из Натахтари и Кутаиси

24.02.2018 14:41 Аэропорт имени Царицы Тамары в высокогорной Сванетии снова начал принимать авиарейсы из Натахтари и Кутаиси, говорится в сообщении на сайте мэрии Местиа.



Небольшой аэропорт в Местиа был открыт в декабре 2011 года. Он используется только для местного авиасообщения. Полеты в направление Местиа были прерваны 1 февраля из-за истечения срока договора, оформленного между «Объединением аэропортов Грузии» с авиаперевозчиком.



Согласно расписанию, теперь полеты в Сванетию из Кутаиси и Натахтари будут выполняться четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Полеты будут выполняться на самолете модели L-410 UVP.















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