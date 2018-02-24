|
Аэропорт Местиа снова принимает рейсы из Натахтари и Кутаиси
24.02.2018 14:41
Аэропорт имени Царицы Тамары в высокогорной Сванетии снова начал принимать авиарейсы из Натахтари и Кутаиси, говорится в сообщении на сайте мэрии Местиа.
Небольшой аэропорт в Местиа был открыт в декабре 2011 года. Он используется только для местного авиасообщения. Полеты в направление Местиа были прерваны 1 февраля из-за истечения срока договора, оформленного между «Объединением аэропортов Грузии» с авиаперевозчиком.
Согласно расписанию, теперь полеты в Сванетию из Кутаиси и Натахтари будут выполняться четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Полеты будут выполняться на самолете модели L-410 UVP.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна