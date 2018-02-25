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Россиянам не разрешили пройти под национальным флагом на закрытии Олимпиады


25.02.2018   17:46
Международный олимпийский комитет сохранил в силе отстранение Олимпийского комитета России от участия в зимних Играх в Пхенчхане. Таким образом, сборная олимпийских атлетов из России не сможет пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады 25 февраля.

Причиной продления запрета МОК называются два выявленных в Пхенчхане случая нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами — керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой.

«Отстранение ОКР будет снято, как только подразделение по допинг-контролю подтвердит, что дополнительных случаев нарушения антидопинговых правил членами делегации олимпийских атлетов из России не выявлено», — говорится в заявлении МОК.

5 декабря 2017 года МОК приостановил членство ОКР и отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане после того, как были выявлены факты массовых допинговых нарушений россиянами на Играх в Сочи 2014 года. Российские спортсмены выступают в Пхенчхане под нейтральным олимпийским флагом.






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