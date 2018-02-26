Давиташвили: К сожалению, тема мраморного клопа политизирована, а ведь это абсолютно технический вопрос

26.02.2018 11:30 К сожалению, тема мраморного клопа политизирована, а ведь это абсолютно технический вопрос, — об этом заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, который принимает участие в публичном обсуждении «Лесного кодекса».



«Думаю, мраморный клоп не должен стать главной темой обсуждения в парламенте, так как кроме этого есть много направлений в сельском хозяйстве. Конечно, это важный вызов для на, но не единственный. Это просто насекомое, и думаю уделения такого внимание лишнее», — заявил министр.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

