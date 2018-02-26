|
Давиташвили: К сожалению, тема мраморного клопа политизирована, а ведь это абсолютно технический вопрос
26.02.2018 11:30
К сожалению, тема мраморного клопа политизирована, а ведь это абсолютно технический вопрос, — об этом заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, который принимает участие в публичном обсуждении «Лесного кодекса».
«Думаю, мраморный клоп не должен стать главной темой обсуждения в парламенте, так как кроме этого есть много направлений в сельском хозяйстве. Конечно, это важный вызов для на, но не единственный. Это просто насекомое, и думаю уделения такого внимание лишнее», — заявил министр.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна