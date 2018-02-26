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Ребенок погиб в результате обвала железной конструкции
26.02.2018 15:07
Железная конструкция упала на 12-летнего мальчика в селе Ахалсопели Кварельского района Кахетии. Ребенок скончался на месте, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД Грузии.
По данным МВД, инцидент произошел минувшим вечером в то время, как двое детей играли во дворе одного из цехов. Полученные ребенком травмы оказались несовместимыми с жизнью.
На месте были мобилизованы сотрудники полиции, в ходе изучения обстоятельств гибели ребенка выяснилось, что это был несчастный случай. Уголовное дело не возбуждалось.
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