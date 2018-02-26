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Гражданин Азербайджана задержан в Грузии с контрабандным табаком
26.02.2018 17:30
Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии уличили гражданина Азербайджана в незаконном ввозе из Азербайджана в Грузию через ТПП «Красный мост» ароматизированного табака в крупном размере.
По данным следствия, обвиняемый ввез незадекларированный табак в специальном тайнике, расположенном в автомобиле марки «Мерседес». Общая стоимость изъятого ароматизированного табака составила более 6,7 тысяч лари (более 2,7 тысячи долларов).
Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии», что наказывается штрафом или лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.
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