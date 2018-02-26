Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гражданин Азербайджана задержан в Грузии с контрабандным табаком


26.02.2018   17:30
Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии уличили гражданина Азербайджана в незаконном ввозе из Азербайджана в Грузию через ТПП «Красный мост» ароматизированного табака в крупном размере.

По данным следствия, обвиняемый ввез незадекларированный табак в специальном тайнике, расположенном в автомобиле марки «Мерседес». Общая стоимость изъятого ароматизированного табака составила более 6,7 тысяч лари (более 2,7 тысячи долларов).

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии», что наказывается штрафом или лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Вино компании «Бадагони» стало победителем международного конкурса в Гонконге
Приоритетом Анаклиа-сити будут промышленность, логистика, и транспорт
Главный вызов ресторанного бизнеса Грузии - качество услуг
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В мандаринах из Абхазии нашли мраморного клопа
GEM Fest готов перебраться в Абхазию
Россельхознадзор серьезно обеспокоен фитосанитарной обстановкой на территории Абхазии
По обвинению в убийстве Павла Ардзинба разыскивается россиянин славянской внешности
Преступник из Молдовы взял фамилию жены и попытался сбежать в Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕБРР профинансирует проект по транспортировке азербайджанского газа в Западную Европу
Германия и Грузия усиливают сотрудничество для борьбы с преступностью
Гражданам Грузии, проживающим за рубежом, будет сложнее сменить фамилию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна