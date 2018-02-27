В Тбилиси пожар - горит очередной рынок (+видео)

27.02.2018 01:23 На улице Тевдоре Мгвдели в Тбилиси, рядом с бывшим, ранее сгоревшим зданием "Детского мира", горит большой торговый рынок.



По данным очевидцев, загорелись склады возле торгового центра «Кидобани» — одного из самых крупных и посещаемых в городе.



В тушении пожара принимают участие около 30 пожарных расчетов. По предварительным данным, уже сгорело до 2000 квадратных метров площади.























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