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В Тбилиси пожар - горит очередной рынок (+видео)
27.02.2018 01:23
На улице Тевдоре Мгвдели в Тбилиси, рядом с бывшим, ранее сгоревшим зданием "Детского мира", горит большой торговый рынок.
По данным очевидцев, загорелись склады возле торгового центра «Кидобани» — одного из самых крупных и посещаемых в городе.
В тушении пожара принимают участие около 30 пожарных расчетов. По предварительным данным, уже сгорело до 2000 квадратных метров площади.
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