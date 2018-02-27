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Работы по ликвидации пожара в торговом центре в Тбилиси продолжаются до сих пор
27.02.2018 10:54
Работы по ликвидации пожара в торговом центре «В сердце города» на улице Тевдоре Мгвдели в Тбилиси продолжаются до сих пор.
Пожарные-спасатели тушат отдельные очаги огня на третьем этаже здания.
На территории наблюдается задымленность, на месте мобилизованы несколько единиц пожарной техники. Территория перекрыта полицией, никто, кроме пожарных-спасателей пройти туда не может.
На месте находятся и лица, работающие в торговых объектах. По их словам, им до сих пор не дают возможности зайти на свои объекты и осмотреть территорию. Говорить о версиях они затрудняются.
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