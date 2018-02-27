В результате пожара в торговом центре сгорело более 3000 квадратных метров площади - СЧС

27.02.2018 10:56 По информации руководителя Службы управления чрезвычайными ситуациями Георгия Мгебришвили, в результате пожара в торговом центре «В сердце города» сгорело по меньшей мере 3000 квадратных метров площади.



Как сообщил Мгебришвили журналистам на месте происшествия, точные цифры по поводу сгоревшей площади, предположительно, станут известны сегодня. По его же информации, в результате пожара сгорел третий этаж здания, а также часть второго этажа и автостоянки.



«На месте были мобилизованы 24 единицы пожарной спасательной техники, работали 150 пожарных-спасателей. В результате происшествия никто не пострадал. Сгорели, минимум, 3000 квадратных метров площади», - сообщил Георгий Мгебришвили.



По его словам, на месте были установлены камеры наблюдения.



«Предположительно, возможно установить, откуда распространился огонь. Так что, у следствия есть работа, оно даст ответы по поводу причин пожара», - отметил Мгебришвили.















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