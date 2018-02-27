В Тбилиси начинается реабилитация площади Гудиашвили

27.02.2018 11:17 Сегодня начинается реабилитация площади Ладо Гудиашвили. Мэр Тбилиси Каха Каладзе пригласил всех, кого волнует судьба площади, принять участие в открытии работ сегодня в 14:00. По его словам, для начала работ все готово.



Площадь Гудиашвили благодаря своей исторической значимости является одним из самых перспективных туристических мест в Тбилиси. План площади был нанесен на карту Тифлиса, составленной еще при царе Ираклии Втором, в 1785 году. Тогда площадь называли «Садом Бежана». В честь одного из наиболее известных грузинских художников — Ладо Гудиашвили, ее назвали в 1988 году.



Власти Тбилиси объявили о планах по реабилитации площади еще в 2012 году, однако реализация масштабного проекта несколько раз откладывалась. В 2015 году там были проведены работы по консервации. Сегодня на фасадах большинства зданий установлены железные конструкции, которые защищают их от полного разрушения.



По словам мэр столицы Кахи Каладзе, реабилитация исторической части Тбилиси является одним из главных приоритетов столичных властей, и в течение четырех лет на это направление планируется потратить 500 миллионов лари.



Проект по реабилитации площади Гудиашвили будет осуществлять Фонд развития Тбилиси. В рамках работ зданиям, 20 из которых являются памятниками культурного наследия, вернут первозданный вид. Вместе с тем, реабилитационные работы коснутся не только фасадов зданий, но и подвалов 16-го века.















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